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Korkunç Havuç Hamham

Bodrum'da yepyeni bir çocuk tiyatrosu perdelerini açıyor. 

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:59
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Korkunç Havuç Hamham

MUĞLA- Angela Ceren Engin ve Seçil Engin'in oynadığı oyun Nisan ayında sahnelenmeye başlıyor.

Ne!? Büyürler mi? Havuçlar da mi büyür? Siz de mi büyüyorsunuz?

Evet, yeterli güneş yağmur ve canlı dostlar eşliğinde çok güzel büyürler. Dünyada bütün canlıların bir yeri vardır, hepimiz birbirimize yardım ederiz dünya dönsün diye”

Obur bir tavşanla, tecrübeli bir havucun hikayesi

Çocukların ve anne babalarin da izleyebileceği bu sıkıntılı dönemde bizimle yarattığımız hayal dünyasında zaman geçirmeleri hepimize iyi geliyor.

Seçil Elçin, Angela Ceren Engin; Şahika Tekand Studio oyuncuları mezunu.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Korkunç Havuç Hamhamçocuk Tiyatrosu
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