KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu

İstanbul

Konuya ilişkin galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide, sanatçı Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz ve Gökçen Ataman Tanyer'in farklı teknikteki eserleri yer alıyor.

Sergi, 2 Haziran'a kadar görülebilecek.