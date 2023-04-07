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KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu

Nesnelerin ve mekanların temsili, kültürel tezahürleri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan "Space Between Us" başlıklı sergi, Krank Art Gallery'de ziyarete açıldı.

07 Nisan 2023 Cuma 17:21
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KRANK Art Gallery'nin yeni sergisi "Space Between Us" sanatseverlerle buluştu
İstanbul

Konuya ilişkin galeriden yapılan açıklamaya göre, sergide, sanatçı Murat Germen, Damla Yalçın, Özge Enginöz ve Gökçen Ataman Tanyer'in farklı teknikteki eserleri yer alıyor.

Sergi, 2 Haziran'a kadar görülebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ResimgalerisiSanatsever
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