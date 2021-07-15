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KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 11:41
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KÜLTÜR SANAT ve EDEBİYAT MECMUSI "BE FANZİN" 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI

Değerli edebiyatseverler

Be Fanzin 2021 Yılı 6. Sayısı Çıktı!

Genel Yayın Yönetmeni Birsen Eker tarafınca ve ekibince hazırlanan Kültür Sanat ve Edebiyat Mecmusı '' Be Fanzin '' 6. sayısında Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ GİDERKEN YANINDA GÖTÜR GÜLÜŞLERİNİ ‘’ adlı şiiri yayınlandı

Giderken

Yanında götür gülüşlerini

Öpüşlerini

Özlemeyeyim

Kokunu da götür

Arzulamayayım seni

Tenini

Yanımdasın zannetmeyeyim

Sevişmeyeyim gölgenle

Unutma sakın hayalini

Onu da götür

Odamda dolanmasın

Kırmızı pabuçlarını da götür

Gelmesin ayak seslerin

Gül tablosunu

Kül tablasını

Ne varsa

Kuş tüyü yastığını da al yanına

Sarılmayayım sen diye

Yanında götür hasretini

Burnumda tütmeyesin

Ve bu şehirden al götür kendini

Çıkıp da karşımdan gelmeyesin

Kalbini de sök kalbimden

Yokluğun acıtmasın

Ellerini de çek ellerimden

Kanatmasın

Yanımdan götür maziyi

Hatırlayıp da her gün

Yaş düşmesin tek tek gözlerimden

Ne olur sevgilim ne olur

Allah'ını seviyorsan

Al elimden şu masum bakışlı resmini

İstemem tesellisini

Yakmasın beni ateşlerde

Bakıp bakıp öfkelenmeyeyim

Öpüp öpüp delilenmeyeyim

Bende sana ait hiç bir şeyin kalmasın

İstemem bana hatıra olmasın...

Anahtar Kelimeler:
KÜLTÜR SANAT Ve EDEBİYAT MECMUSI BE FANZİN 6. SAYISINDA NİHAT İLİKCİOĞLU ŞİİRİ YAYINLANDI
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