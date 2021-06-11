KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN`A ANLAMLI ZİYARET 

HABER: DİNÇER KARACALAR

1453 Kral Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yiğit, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretinde Yiğit, Bakan Yardımcısı Demircan `a 1453 Kral Medya `ya Bağlı Dünyanın 7 Kıtasında ve Ülkemizin 7 Bölgesinde bulunan yaklaşık en az 8 dilde en fazla 12 dilde çeviri programı ile Dünya dillerine çevrili 61 Ulusal, Yerel ve Uluslararası İnternet Gazeteleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Demircan, 1453 Kral Medya `a başarılar diledi.

Ziyaret sonrası ise Abdullah Yiğit, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan `a Kelaynak Kuşu Tablosunu takdim etti.

Bakan Yardımcısı Demircan, Yiğit `e Teşekkür etti.

Yiğit ise, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan ` ın yapmış olduğu çalışmaları 1453 Kral Medya olarak takip ediyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı Bakan Yardımcısı Demircan `a teşekkür ediyorum dedi.

Ziyaret sonrası Hatıra Fotoğrafı çektiler.