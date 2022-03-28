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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Etkin Kütüphane' ve 'e-Kitabım' mobil uygulaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Mart 2022 Pazartesi 14:48
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Etkin Kütüphane' ve 'e-Kitabım' mobil uygulaması

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bakanlık tarafından hazırlanan 'e-Kitabım' uygulamasıyla 2 bin kitabın cep telefonuna indirildiğini, 'Etkin Kütüphane' uygulamasıyla da kütüphaneye üyelik ve erişimde bazı kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, bu yıl 'Kütüphanede Hayat Var' temasıyla kutlanan 58'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Tarihi Salon'da düzenlenen programa katıldı. Demircan, kütüphanelerin daha önce kitaplık olduğunu belirterek, "Bugün kütüphaneler, kitaplık olmanın sınırlarını aştı. Gençlerimiz yazma, çizme, okuma, ders çalışma için Türkiye'nin her yerinde kütüphaneleri dolduruyor. Zannediliyor ki kütüphanelerin kapısını çalan yok. Asla böyle değil. Belediyeleri burada alkışlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında el ele, kol kola girerek her tarafı kütüphanelerle donatmaya çalışıyoruz" dedi.

'SON 5 YILDA 125 KÜTÜPHANE HİZMETE AÇTIK'

Demircan, toplam 1252 halk kütüphanesi ve 66 gezici kütüphaneyle vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, "Son 5 yılda 125 kütüphanemizi hizmete açtık ve 11 yeni kütüphane binası inşa ediyoruz. Yalnız yeni kütüphane binalarımız, bildiğimiz kütüphanelerden çok farklı, bir kültür merkezi gibi. Millet Kütüphanesiyle elbette boy ölçüşemez ama ona yaraşır olmaya, Cumhurbaşkanımızın vizyonuna layık olmaya gayret ediyoruz. 12 büyük kütüphane şu anda ihale sürecinde, yapıma geçmek üzere devam ediyor. Bütün bunların yanında 26 yerel yönetime, yeni kütüphane binası yapımı için destek verdik. Yerel yönetimlerle 33 tane protokol imzaladık" diye konuştu.

2 YENİ MOBİL UYGULAMA

Ardından bakanlık tarafından hazırlanan 'Etkin Kütüphane' ve 'e-Kitabım' mobil uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Demircan, 'e-Kitabım' uygulamasıyla 2 bin kitabın cep telefonuna indirildiğini belirterek, "Ben kitapları oradan okuyorum ve tavsiye ediyorum" dedi.

Demircan, kütüphaneye üye olmak için bir dizi kolaylıklar getiren 'Etkin Kütüphane' uygulamasıyla ilgili de, "Bunu indirdiğinizde en yakın kütüphane nerede onu görüyorsunuz, bize her gün kitap öneriyor. Onu tarayabiliyoruz. Çevremizde kütüphaneleri görebiliyoruz, etkinlikleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıEtkin KütüphaneEkitabım
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