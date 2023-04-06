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“Lale ve Kadın” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda

Asaletin, zerafetin ve aşkın simgeleri olan lale ve kadını, seramik sanatçısı Seçil Nebioğlu önderliğinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden 50 seramik sanatçısı yorumladı. Beyazdan pembeye, mordan kırmızıya, klasik veya stilize formlarda 400’den fazla seramik Lâle ile birlikte, Lâle ve kadın formlarının yer alacağı “Lale ve Kadın” Sergisi 14—26 Nisan tarihleri arasında İstanbul Lale Vakfı’nda izlenebilir.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:12
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“Lale ve Kadın” Sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda

İSTANBUL- Sergiye İzmir, Mersin ve İstanbul’dan katılan 50 seramik sanatçısı 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandılar. Serginin önderliğini yapan Nebioğlu çıkış noktasının; asaletin, zarafetin ve aşkın sembolü olan lale ve kadını Lâle Müzesi için heyecan ve tutku ile birlikte yeniden yorumladıklarını ve kısa sürede dayanışma ile 440 eser yapıldığını, ayrıca FSMVÜ GSF GTSB Çini Bölümü lisans öğrencilerinin de hocaları Latife Aktan Özel önderliğinde Çini Lâleler ile sergiye katıldığını söyledi ve “Ülkemizin geçirdiği bu ağır süreçte üretmeye devam ettik ve sanata sarıldık. Sanatçılar ve sanat eğitimi alanlarla birleştik. Mottomuz: “Sanat iyi gelir, sanat iyileştirir” oldu. Bu sergi Lâle ve Kadın üzerinden, umudu, asaleti, zarafeti, aşkı ve birlikte üretmenin önem ve zevkini hatırlatıyor” dedi. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Lale Ve Kadın
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