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“Leo’yu Affediyorum” Kitabı Raflarda

Özür dilerken ve affederken hissettiğimiz karmaşık duyguları ele alan etkileyici öyküsüyle “Leo’yu Affediyorum” çocuk kitapseverlerle buluşuyor

06 Nisan 2023 Perşembe 16:15
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“Leo’yu Affediyorum” Kitabı Raflarda

İSTANBUL- Kerascoët tarafından yazılan ve resimlenen Leo’yu Affediyorum, yalın ama etkileyici öykü anlatım şekli ve ele aldığı konu ile çocukların gönüllerinde yer ediniyor. Leo’yu Affediyorum, özür dilerken ve affederken hissettiğimiz karmaşık duyguları ele alan, anlayış üzerine bir sessiz kitap. Kitabın sonunda yer alan kılavuzda ise birini incittiğimizde ya da birisi bizi incittiğinde neler yapabileceğimize dair öneriler sunuluyor.

Leo okul bahçesinde oynarlarken bir arkadaşının resimlerini kazara su birikintisine düşürüyor. Sınıf arkadaşları yaşanan olay nedeniyle hem üzülüyor hem de Leo’ya kızıyorlar. Derken Leo özür dilemenin, resimleri zarar gören arkadaşı da Leo’yu affetmenin bir yolunu buluyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Leoyu Affediyorum
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