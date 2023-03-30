Lepidus Ensemble “Bahar Müzikleri” ile Pera Müzesi’nde

İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisinde müzikseverleri bu ay Lepidus Ensemble ile buluşturuyor.

Yonca Sülün, Aslı Erdal, Öykü Koçoğlu ve Çağlayan Çetin’den oluşan Lepidus Ensemble, “Bahar Müzikleri” başlıklı konserde Mozart ve Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 8 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

HABER: ERCAN AYDIN