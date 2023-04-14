Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.126,98
ALTIN
1.259,92
DOLAR
19,37
STERLİN
24,19
EURO
21,37
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı

Leyli Sanat Derneği, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde şubat ayında gerçekleşen büyük depremlerin yaralarını sarmaya katkı sunmak için bir dayanışma gecesi düzenliyor.

14 Nisan 2023 Cuma 16:57
0 Okunma
Leyli Sanat Derneği'nden İstanbul'da Bulunan Dansçılara Açık Çağrı

İSTANBUL- Dayanışma gecesi için İstanbul'da bulunan dansçılar için çağrıya çıkan dernek, gelen başvurular neticesinde programını şekillendirecek ve gece boyu sürecek bir dizi etkinlikle Dünya Dans Günü'nü kolektif bilinçle kutlayacak.

Derneğin çağrı mesajı şu şekilde:

Leyli Sanat Derneği olarak 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin yıkımlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Bu zamana kadar geçen süreçte bireysel olarak bölgeye desteklerimizi sunmuş olsak da dernek faaliyetlerimizin bölgede gerekli birincil ihtiyaçlarla uyuşmaması, beklemede kalmamıza sebep oldu.

Biz de bu süreçte bölge için neler yapabileceğimizi düşündük ve yaklaşan 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü çok daha anlamlı bir hale getirmek istedik. Bu 29 Nisan'da Beyoğlu'nda bulunan Jack Bar'ın ev sahipliğinde bir dayanışma gecesi gerçekleştireceğiz.

Dayanışma gecesini siz kıymetli dansçıların performanslarıyla zenginleştirmek ve kolektif bilinci güçlendirmek istiyoruz. Gönüllü olarak sunacağınız performansların ardından dünya müziklerinden oluşan çalma listesiyle dernek üyemiz DJ Yiğithan Çimen geceye dahil olacak.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Leyli Sanat Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Tarabya Konserleri’ni başlıyor
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
Eski ramazanların ruhu yansıtılacak
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti
‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans