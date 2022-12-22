Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.477,34
ALTIN
1.090,70
DOLAR
18,68
STERLİN
22,68
EURO
19,89
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 Uzman Yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı...

Manisa'da saçılacak 7 ton mesir macununun yapımına başlandı

22 Aralık 2022 Perşembe 11:50
Manisa'da saçılacak 7 ton mesir macununun yapımına başlandı

MANİSA - UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan ve 26-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, saçılacak 7 ton mesir macununun hazırlanmasına başlandı. 15 kadının 5 asırlık tarifle hazırladığı mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor.

Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Hafsa Sultan'ın fermanıyla 483'üncü kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. 15 kadının Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde hazırladığı mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneklere uygun olarak, 41 çeşit baharatın kullanılarak hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, Sultan Camisi kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı günü bekliyor.

'3 YILDIR PANDEMİ NEDENİYLE ŞİFAMIZI SAÇAMIYORDUK'

18 yıldır imalathanede mesir üreten kadınlardan Fatma Suna (55), "Çok heyecanlı günler başladı. Pandemi nedeniyle 3 yıldır mesir ve şifamızı saçamıyorduk. Hazırlıklarımız başladı, heyecan ve coşkuyla 7 ton mesirimizi sarmaya başladık. İlk olarak şeker, su ve 41 çeşit baharatı kaynatarak macun haline getiriyoruz. Daha sonra macunu işleyerek, çubuk haline getiriyoruz. Bu sene heyecanımız biraz daha farklı ve yoğun. Çünkü 3 yıllık bir özlem vardı. Kendimizin üretip de sardığı macunun saçımı çok daha farklı bir duygu. Yoğun bir şekilde, 15 kadın bunun üstesinden geleceğiz ve 7 ton mesirimiz halka saçılacak" dedi.

41 ÇEŞİT BAHARATTAN OLUŞAN MESİR MACUNU

483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaMesir Macunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 sanatçı 70 eser; geleceğin sanatçıları bu sergide
50 sanatçı 70 eser; geleceğin sanatçıları bu sergide
Ahşap heykellerin en büyüğü 4 metre, en küçüğü 5 santim
Ahşap heykellerin en büyüğü 4 metre, en küçüğü 5 santim
Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı
Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans