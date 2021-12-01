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MASA DERGİ’DEN ÇARPICI KAPAK: HANGİSİ DAHA SÜRREALİST?

Beş yıldır kültür, sanat ve edebiyat alanında yayıncılığını başarılı bir şekilde sürdüren Masa dergi, son sayısında çarpıcı bir kapakla çıktı! Ayrıca 2022 yılı için hazırladığı özel “masa takvimi” de derginin yanında hediye.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:54
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MASA DERGİ’DEN ÇARPICI KAPAK: HANGİSİ DAHA SÜRREALİST?

DİNÇER KARACALAR

2021 yılını sürrealist bir yaklaşımla kapatmayı tercih eden Masa dergi, kapağında Salvador Dali’ye yer verdi. “Sürrealizm benim,” diyen Dali’nin sanata ve hayata bakışını başta ekonomiyle karşı karşıya getiren derginin 57. sayısı dopdolu!

Hangisi daha sürrealist?

Salvador Dali’nin hikâyesinin yer aldığı Masa derginin 57. sayısında, Türkiye ekonomisi de çarpıcı bir şekilde aktarıldı. Dergi, son sayısında kapağıyla bile sarsıyor. Okuruna soruyor:

“Hangisi Daha Sürrealist?

A: Türkiye Ekonomisi B: Salvador Dali”

La Casa de Papel’in Berlin’i Masa dergiye konuştu

3 Aralık’ta yeni bölümlerinin gelmesi beklenen La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O’choro, dizi hakkında “Sorumluluk kabul etmiyorum,” uyarısında bulunurken, İstanbul’da yaşamak isteyebileceğinden bahsetti ve Türkiye’de yayımlanan ilk romanı Filipo’nun Kitabı’nı anlattı.

Atatürk’ün ölümünden sonra yurtdışından gelen mektuplar ilk kez yayımlandı

Kasım Masası’nda 10 Kasım’ı anarken dünyanın dört bir yanından Mustafa Kemal Atatürk için gelmiş mektuplar aktarılmıştı. Kalan üç mektup ise “düşündüren” bir anlatımla Aralık Masası’nda yerini aldı. İngiltere ve Cezayir’den gelen Atatürk’ü tanıyan bu üç mektubu, Masa dergisinin “sürrealist” sayısında okuyabilirsiniz.  

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MASA DERGİDEN ÇARPICI KAPAK: HANGİSİ DAHA SÜRREALİST
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