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Metaverse’te geçen ilk öykü NFT oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 14:11
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Metaverse’te geçen ilk öykü NFT oldu

DİNÇER KARACALAR

Digivega yazarlarından Ademhan Esen Metaverse'te geçen ilk hikayeyi yazdı. Digivega'nın kreatif direktörü Serkan Uysal metnin güçlü tipografik ifadesinde ve pixelart tarafında kalemini konuşturdu.


 
 

Hayatımıza girdiği günden bugüne büyük sükse yapan Metaverse, ilginç konulara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Şimdi de Metaverse içinde geçen ilk öykü yazıldı ve NFT olarak satışa sunuldu. Sadece 101 adet olan eser, numaralandırılmış bir şekilde sahiplerinden başka kimsede olmayacak. Tipografi, pixel art ve edebiyatın disiplinler arası tasarım ve kompozisyonu olan çalışma bir aile hikayesi anlatıyor.
 

Manidar Bir İsim: Gözbebek
 

Metaverse üzerinde bir kadın, bir çocuk ve bir adamın tuhaf hikayesini anlatan öykü, Metaverse üzerindeki ilk bebeğin aile ve birey, saygı ve bencilliği sorgulamasıyla başlıyor ve finalde çocuğun gözlerinden farklı puntolar ve farklı vurgularla zorlu okuma koşullarında geleceğimize ve şimdiye dair sert gerçekçi sorular soruyor.


Ademhan Esen’den Metaverse Kurmacası
Metaverse üzerinde geçen ilk öykünün yazarı Ademhan Esen, daha önce “Ağrı Kesici” ve “Harfler Bizi Terk Etmeden” isimli iki öykü kitabının da yaratıcısıydı. Çeşitli gazete ve dergilerde de öyküler yazan Ademhan Esen, bu öyküde, Pixelart ve tipografi kısmında Serkan Uysal’la çalıştı. Öykünün editöryal süreçlerini de Hasan Basri yönetti.

En yaygın NFT platformlarından biri olan Opensea üzerinden yayınlanan eser, Türkçe orijinalinin haricinde sahibi için okumak istediği dilde dijital bir kopyasıyla da gelerek Türkçe halini de değiştirilmez bir şekilde muhafaza ediyor. 
 

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Metaversete Geçen Ilk öykü NFT Oldu
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