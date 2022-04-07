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Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Nisan 2022 Perşembe 14:41
Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

KONYA - Konya'da Mevlana Müzesi’nde yeni restore edilen 'Yeşil Kubbe' olarak da bilinen Kubbe-i Hadra'daki çinilerin bir bölümü döküldü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri henüz restorasyon sürecinin tamamlanmadığını, yerleştirilen çinilerin tepkimelerinin gözlemlenebileceği bir süreç olduğunu ifade etti. Düşen çiniler için, bugün müzede yeniden iskele kurulumuna başlandı.

Mevlana Müzesi’nin Kubbe-i Hadra’sını saran çiniler, Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirildi. Yeşil Kubbe’de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde, Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verildi. 1,5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında turkuaz rengindeki çiniler kubbeye yerleştirildi.

Çinilerle birlikte Kubbe-i Hadra, geçen yıl aralık ayında yeni görünümüne kavuştu. Ancak, yenilenen çinilerden bazıları döküldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, henüz restorasyon sürecinin tamamlanmadığını, yerleştirilen çinilerin tepkimelerinin gözlemlendiği bir süreç içerisinde olunduğunu ifade etti. Düşen çiniler için, bugün müzede yeniden iskele kurulumuna başlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kubbei HadraMevlana Müzesi
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