“MEZDEKE GRUBUNUN SAHİBİ YAZAR ŞAŞIRTTI''

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



32 yaşındaki güzel youtuber, kariyerine başladığı Hürriyet gazetesinden itibaren çalışma hayatını anlatırken, bir yazar olarak anılmaktan dolayı gurur duyduğunu fakat işin aslı olarak senelerdir tüm evlerin oyun havası olarak bilinen Mezdeke grubunun sahibi olduğunu, halen tüm müziklerin yapım şirketinin yönetiminde ve pandemi olmasaydı yeniden dansçılarla bir grup kuracaklarını da belirtti.



Müzik prodüktörü bir babanın kızı olmanın her anlamda avantajını yaşadığını da belirten Demet Işıl Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de dönemin neredeyse tüm şarkıcılarıyla anılarını anlatarak Powertürk tv ‘de yayınlanan pop 40 programını sunmuştu.

''Demet Işıl Yılmaz”ın YouTube kanalı Türkiye'nin en güçlü YouTube partnerlerinden ve müzik şirketlerinden Wediacorp işbirliği ile yönetilmeye devam ediyor.