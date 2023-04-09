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Modern köleler: Göçmenler

İlk uzun metrajı Convenience Store’la Berlin Film Festivali’nde CICAE Ödülü’nü (2022 Yaratıcı Sinema Ödülü) alan Michael Borodin Rusya’daki Özbek göçmenlerin yaşamda kalma savaşımlarını gerçekçi, minimalist bir anlatımla irdeliyor.

09 Nisan 2023 Pazar 11:17
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Modern köleler: Göçmenler

İSTANBUL- 2000’de Moskova’da kaçak işçi çalıştıran bir kadının tutuklanmasından yola çıkan sinemacı genç anne Muhabbet’in gözünden Rusya’nın kangrenli portresini, sömürü mekanizmasını karanlık, depresif, boğucu bir atmosfer içinde betimliyor.

Filmde; Gelir gelmez kaçak işçilerin pasaportlarını alan dükkân sahibesi Zenne onları iliklerine dek sömürür. Sokağa bile çıkamayan, daracık markette balık istifi yaşayan Özbekler ses çıkarmadan çalışırlar. Zenne sizler benim ailemsiniz demesine karşın onlara hayvan sürüsü gibi davranır. Kız çalışanlara taciz, işkence edilir, dayak atılır. Rus polisi kaçan kızları toplayıp Zenne’ye iade eder.

HABER: SELÇUK BULUT 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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