“Mozaik Sergisi” sanatseverlerle buluştu

ESKİŞEHİR - Mozaik sanatının ülkemizde bulunan mirasının ve çağdaş yorumlarının tanıtımının sağlanması, bu yolla kültür ve turizme katkıda bulunarak sanatın erişilebilir, uygulanabilir ve meslek edinilebilir algısını pekiştirmek amacıyla pek çok öğrenci yetiştiren Dilek Türk’ün Mozaik Sergisi Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesinde sanatseverler ile buluştu.

Sergiye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi açılışında konuşma yapan sanatçı Dilek Türk; Biz birlikte olmaktan ve birlikte üretmekten çok keyif alıyoruz. Şehir dışında yaptığımız sergileri önemsiyoruz. Ne mutlu bize Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt bizi burada çok güzel ağırlıyor, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçı Dilek Türk’ün konuşmasının ardından Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi sanatı ve sanatçıyı öne çıkaran ve her zaman destekleyen bir belediye olmuştur. Biz bu doğrultuda Dilek Türk hanımı konuk ediyoruz. Yapılan eserleri birazdan göreceğiz ve beğeneceğimize eminim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Dilek Türk, Başkan Kurt ve sanatseverler sergiyi gezdi. Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Müzesinde sergilenecek olan Dilek Türk’ün Mozaik Sergisi 3 Nisan tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

HABER: ERCAN AYDIN