MURAT AŞKAN'DAN SİNEMATİK SOUNDLAR: ''FLASHBACK'' ve ''REVOLUTION''

Besteci ve Aranjör Murat Aşkan'ın yepyeni enstrümantal parçaları ''Flashback'' ve “Revolution” tüm dijital platformlarda listedeki yerini aldı.

Murat Aşkan, geçen yıl yayınladığı “Stay” adlı enstrümantal parçasının ardından geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2 yeni single çalışmasında daha çok sinematik bir sound ile karşımıza çıkıyor.





Kendisi aranjörlüğün dışında çeşitli Müzikallerde besteci kimliği ile yer almakta, müzik tasarımları ve şarkı sözü yazarlığı da yapmaktadır.

Murat Aşkan'ın müzik tasarımını yaptığı müzikaller arasında yer alan Seyirlik Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği ''Ceviz Adam Müzikali'' ve ''Mini Mini Bir Kuş Müzikali'' de kapalı gişe oynayarak Türkiye turnesine devam etmektedir.

Murat Aşkan Web Site: www.murataskan.com

Haber: Nihat İlikcioğlu

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