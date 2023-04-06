Müze Gazhane’de yeni sezon etkinlikleri başlıyor

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ve Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle Müze Gazhane, nisan ayına dopdolu bir etkinlik programıyla başlıyor. Farklı tarzlardaki sanatçıları müzikseverlerle buluşturan konserler; çeşitli ilgi alanlarına ve becerilere yönelik yetişkin atölyeleri; hafta sonuna renk katan çocuk atölyeleri, güldürürken düşündüren stand up gösterileri, tecrübenin sohbetle buluştuğu söyleşiler, festivaller, performanslar ve çok daha fazlası sezon boyunca Müze Gazhane’de olacak.

Etkinliklere dair detaylar ise şöyle:

FİLM 101-ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE

Geçtiğimiz sezon alanında uzman isimlerin eşliğinde haftanın konusuna uygun temada ufuk açıcı ve öğretici içeriklerle bir araya geldiğimiz 101 söyleşi serisi, nisan ayı itibarıyla Altyazı iş birliğiyle yeniden Müze Gazhane’de olacak.

Program:

10 Nisan Pazartesi, 18.00 | Film 101: Hayalle Gerçek Arasında: Sinemanın Doğuşuna Kısa Bir Bakış- Aslı Ildır

17 Nisan Pazartesi, 18.00 | Film 101: Klasik Hollywood ve Filmin “Normali”: Konvansiyonel Anlatı -Gelenekleri ve Film Biçiminin Ortaya Çıkışı- Aslı Ildır

24 Nisan Pazartesi, 19.00 | Film 101: Karşı Sinema: Egemen Sinema Dilini Yıkmak- Aslı Ildır&Fırat Yücel

DANS DANS DANS!-ETKİNLİK MEKÂNI: P EK BİNA VE -2 OTOPARK

Dans Dans Dans! ile baleden Latin’e, swing’ten hiphop’a farklı dans stillerinde atölyeler katılımcılarla olacak.

Program:

3 Nisan Pazartesi, 18.30 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

3 Nisan Pazartesi, 20.15 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

10 Nisan Pazartesi, 18.30 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

10 Nisan Pazartesi, 20.15 |Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

10 Nisan Pazartesi, 20.30 | Latin Dans Gecesi, DANSAdres, Eğitmen: Önder Pamukoğlu

24 Nisan Pazartesi, 18.30 | Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

24 Nisan Pazartesi, 20.15 | Yetişkinler İçin Bale Atölyesi

FİLM GÖSTERİMLERİ / ETKİNLİK MEKÂNI: Q DECK

Film gösterimleri kapsamında unutulmaz filmler ünlü konuklar eşliğinde izlenerek keyifli sohbetler gerçekleştirilecek.

Program:

11 Nisan Salı, 20.30 | Konuk: Ezel Akay

18 Nisan Salı, 20.30 | Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

25 Nisan Salı, 20.00 | Karşılaşmalar: Düet Özel Gösterim

HAVA KARARINCA / ETKİNLİK MEKÂNI: GAZHANE MEYDAN

Tarihin dokusunun mum ışığıyla aydınlandığı ikonik konser serisi Hava Kararınca, her çarşamba Müze Gazhane’de olacak.

Program:

12 Nisan Çarşamba, 20.30 | İncesaz

19 Nisan Çarşamba, 20.30 | Taksim Trio

26 Nisan Çarşamba, 20.00 | Büyük Ev Ablukada Akustik

YERİN ALTINDA/ ETKİNLİK MEKÂNI: -2 OTOPARK

Otopark alanının alternatif bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında konser serisi, güncel müzik sahnesinin beğenilen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Program:

13 Nisan Perşembe, 20.30 |Lalalar

20 Nisan Perşembe, 20.30 | Messer Chups, Ön Grup: Asperger

27 Nisan Perşembe, 20.00 | Yasemin Mori

ENDÜSTRİMANTAL / ETKİNLİK MEKÂNI: Q DECK

Farklı müzik türlerinin her hafta farklı enstrümanlarla performe edileceği ücretsiz konser serisi Endüstrimantal, müziğin ve mimarinin etkileyici uyumuna ev sahipliği yapacak.

Program:

14 Nisan Cuma, 20.30 | Burak Malçok

28 Nisan Cuma, 20.00 | Bilal Karaman Swing Project

GÜLMEK YAKIŞIR / ETKİNLİK MEKÂNI: GAZHANE MEYDAN

Mizah dünyasının sevilen isimleri, güldürürken düşündüren stand up performansları ile Müze Gazhane’ye geliyor. Geçtiğimiz sezon Doğu Demirkol, Deniz Göktaş, TuzBiber Stand Up ve Kaan Sezyum gibi mizahın usta isimlerinin yer aldığı Gülmek Yakışır, yeni sezonda da ücretsiz olarak değerli performansları seyircilerle buluşturacak.

Program:

16 Nisan Pazar,20.30 | Zafer Algöz

AZ ÇOKTUR / ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE

“Az Çoktur” söyleşi serisi ile uzman konuklar eşliğinde sıfır atık yaşamak, ihtiyacımız olan kadar tüketmek ve minimalist bir yaşam biçimini benimsemek gibi temalar konuşulacak.

Program:

16 Nisan Pazar,12.00 | Ekolojik Yaşam Teknikleri, Yürütücü: Gözde Özbey

FİLM ATÖLYELERİ / ETKİNLİK MEKÂNI: T ATÖLYE

Sinema Yazarı Şenay Aydemir tarafından verilecek Film Okuma Atölyesi’nde her hafta bir film analiz edilecek; katılımcılar film dilini öğrenirken film analiz pratiklerini geliştirecekler. Berat İlk'in yürütücülüğünde gerçekleşecek Tek Kare Canlandırma Atölyesi’nde ise katılımcılara, zeotrope ve flipbook gibi eğlenceli örnekler gösterilerek canlandırma filmin yapım aşamaları anlatılacak.

Program:

6 Nisan Perşembe, 20.30 | Film Okuma Atölyesi- The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh, 2022)-Şenay Aydemir

13 Nisan Perşembe, 20.30 | Tek Kare Canlandırma Atölyesi- Berat İlk

20 Nisan Perşembe, 20.30 | Film Okuma Atölyesi- Yol (Şerif Gören, 1982)- Şenay Aydemir

27 Nisan Perşembe, 20.30 | Tek Kare Canlandırma Atölyesi- Berat İlk

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL