İSTANBUL AA- "Saydım", "Pencere", "Hadi Beni Güldür", "Düşmez Kalkmaz", "Bir Bana Sor" ve "Bilmece" gibi şarkılarıyla tanınan rock müzisyeni Ogün Sanlısoy, bu ay çıkaracağı 45'liğini, sene sonuna doğru yayınlanacak albümünü, eski grubu Pentagram ile yeniden bir araya gelme sürecini ve müzik kariyerini AA muhabirine değerlendirdi.

Yeni albümünden ilk parçası "İnan Buna"yı YouTube kanalında paylaşan sanatçı, albümü iki 45'lik şeklinde kaydettiklerini söyledi.

Rock müzisyeni Ogün Sanlısoy: O sahneye çıkıp insanlarla bir arada yaşadığın hazzın, duygunun maddi bir karşılığı yok

Her 45'likte 5 şarkı olacağının altını çizen Sanlısoy, "Bunu araya zaman koyarak hazırlayacağız. İlk 5 şarkımızı kaydettik. İlk şarkımız 'İnan Buna'yı paylaştık. 14 Nisan itibarıyla diğer 4 şarkımız yayınlanacak." diye konuştu.

Ogün Sanlısoy, yayınlanacak video kliplerde farklılıklar yaratmaya çalıştığını kaydederek, "Bu senenin sonlarına doğru, sanıyorum sonbahar gibi, ikinci 45'liğin kayıtlarını yaparız. İki 45'lik birleşince 10 parçadan oluşan bir albüm meydana gelecek." ifadelerini kullandı.

Daha fazla video klip hazırlamayı düşündüklerini vurgulayan Sanlısoy, görsel içerik üretiminin kolaylaştığı bu dönemde, sosyal medyanın gücünü daha yoğun kullanarak, müziğini kitlelere yaymayı amaçladığını dile getirdi.

"İnsanların imtina ettiği şeyleri söylemeye çalışıyorum"

Sanlısoy, şarkı sözlerine de değinerek, şunları aktardı:

"Hem kendi dünyamla ilgili sözler içeren hem sosyal konularla ilgili düşüncelerimi paylaştığım şarkılar var. Genelde insanların söylemek istediği ancak imtina ettiği bazı şeyleri de söylemeye çalışıyorum. Yani ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam paylaşmaya çalışıyorum."

Rock müzisyeni olmasına rağmen solo çalışmalarında herhangi bir türe sadık kalmamayı tercih ettiğini belirten sanatçı, "Şarkı yaparken, bu heavy metal, bu pop, bu rock oluyor, bu blues gibi oldu, bu şarkı çok türküye yaklaştı demiyorum. Ne hissediyorsam o şarkıyı o şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu duvarları kırmak beni daha çok yoran bir şey oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eski grubu Pentagram ile 2017'de çıkardıkları "Akustik" albümü dolayısıyla 22 yıl sonra yeniden bir araya gelen Sanlısoy, şu bilgileri verdi:

"Pentagram 30. yılında bir sürpriz hazırlamak istedi. Akustik bir proje yapma fikirleri vardı. Bu teklif hoşuma gitti. Dolayısıyla bir araya gelmemiz proje bazında başladı. Akustik albüm konseri gündeme geldiğinde de haliyle Murat İlhan, Demir Demirkan ve Pentagram'ın eski elemanlarının da dahil olduğu bir iş oldu. Sonrasında sahnelenme döneminde konserler yapılınca bunlar da hepimizin hoşuna gitti, kabul ettik. Çok zevkli bir turneydi. Çok keyif aldık. 20-25 sene sonra tekrar bir araya gelmek, turnelerde gezmek, sohbetler etmek, yolculuklarda bir arada vakit geçirmek, eski anıları tekrardan canlandırmak hepimize iyi geldi."

"Bir araya gelmemiz beklenmedik düzeyde destek gördü"

Ogün Sanlısoy, Pentagram'ın eski üyelerinin yeniden bir araya gelmesine müzikseverlerin de destek verdiğini belirterek, bundan sonra grubu eski elemanlarla devam ettirme kararı alındığını dile getirdi.

Bu kapsamda Pentagram ile yeni bir albüm çıkarma fikrinin doğduğunu vurgulayan Sanlısoy, "Hem Metin hem Demir hem Murat hem de ben çok olumlu baktık ve 'Makine Elektrika' isimli albüm bu fikirden doğdu. Onu da yorucu, zor bir dönemde kaydettik, pandeminin içinde olduğumuz süreçte. Dolayısıyla hem onu hem de bu projeyi hayata geçirmiş oldum. Biraz zor bir dönem geçirdim ama 2 tane çok keyifli proje de hayata geçti. Zaten bunun için yaşıyoruz. En çok yapmak istediğimiz şey de bu." diye konuştu.

Sanlısoy, Pentagram ile yeniden bir araya gelmesinin ardında maddi kaygılar olmadığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pentagram, heavy metal müziği yapan, bazı şarkılarını da İngilizce yapan bir grup. Kurulduğundan itibaren hiç bu kaygıları düşünen grup olmadı aslında. Belki de olmalıydı. Çünkü zor bir kulvarda mücadele ediyorsun. Gerçekten o sahneye çıkıp seven ve senin şarkılarını bilen insanlarla bir arada yaşadığın hazzın, duygunun maddi bir karşılığı yok. Bedelini maddiyatla ölçemiyorsun. Müzisyenimizden menajerliği yürüten kişilere kadar herkes başka bir idealin, başka bir heyecanın, aşkın peşinde. Para en son geliyor. Zaten çok da büyük paralar kazanan bir ekip değiliz, kalabalığı da hesaba katarsak. Bir de sevdiğin bir şeyin peşinde koşmak vardır; o hemen seni yükseltir. O yükseltmenin bağımlısıyız biz de. O heyecanın, hazzın bağımlısıyız. O yüzden çok yüksek paraları bile versen bazı insanlara yaptıramayacağın bir şeyi biz biraz bedavaya yapıyoruz."

Sanatçı Sanlısoy, Pentagram sayesinde Türkiye'nin birçok uluslararası festivalde tanındığını vurgulayarak, "Biz birçok saçma denilen şeyi hayata geçirmiş, başarmış bir grubuz. Ülkemizi yurt dışı konserlerinde çokça temsil ettik. Avrupa'da çok konser verdik, alnımızın akıyla çıktık. Gittiğimiz yerlerde 'Türkiye’de heavy metal grubu çatır çatır çalıyor.’ dedirttik. Bence bu çok önemli bir görev. Hala o görevi yapabilecek güçte, inançtayız. İnşallah daha çok ünlü festivallerde çıkar, biz de 'Türkiye’den geldik, selamlar' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.