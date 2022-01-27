Odunpazarı Modern Müze, '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM), ARTNews’in yayımladığı ‘100 yılın en iyi 25 müze binası’ listesinde 21’inci sırada yer aldı. OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, "Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü dünyadan çok önemli müzeler bu listede yer alıyor" dedi.



Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı Odunpazarı Modern Müze (OMM) ile önemli başarıya daha imza atıldı. Tarihi evlerin yer aldığı bölgede beton yerine ahşap tasarımı merkezine alan müze, dünyanın önde gelen saygın sanat yayınlarından ARTNews’in yayımladığı ‘100 yılın en iyi 25 müze binası’ listesinde Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya gibi birçok ülkeden müzelerin bulunduğu sıralamada 21’inci olarak yer aldı.



OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, bu listede yer almanın çok gurur verici olduğunu belirterek, "OMM, dünyanın en prestijli sanat yayınlarından olan ARTNews tarafından son 100 yılın en iyi 25 müze binası arasında gösterildi. Bu bizim için çok büyük bir gurur çünkü Louvre Müzesi, Guggenheim Bilbao, MAXXI Müzesi gibi dünyadan çok önemli müzeler bu listede yer alıyor. Bu müzelerin arasında, bu listede yer almak hem OMM için hem de ülkemiz için gerçekten çok gurur verici" diye konuştu.



2019 YILINDA AÇILDI; 250 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ



Bu zamana kadar 6 farklı serginin açıldığını söyleyen Ergüven, "OMM, 2019 yılının Eylül ayında Eskişehir'de kapılarını sanat severlere açtı. O günden bu zamana 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı, 6 sergiye ev sahipliği yaptı. Bu müze binası aslında hem Türkiye 'de hem de yurt dışında pek çok ödüle layık görüldü. Pek çok listede üst sıralarda yer almamızı sağladı. Bugünkü ARTNews haberi de bunlardan bir tanesi oldu. Gerçekleşen 6 sergide 200'e yakın eser ziyaretçilerle buluştu. Şu anki güncel sergimiz ise 'Maziye bakma mevzu derin' adlı bir sergi. 31 sanatçının 41 eserinden oluşan bir sergi. Birey ile toplum arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar Odunpazarı Modern Müze'de görülebilir" dedi.



Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının Şubat ayında yaptığı ve bu zamana kadar 250 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan OMM, ilk yılında 166 bin 321 ziyaretçi sayısına ulaşırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2019 Yılı Özel Ödülü'ne layık görülürken, 2020 yılında İngiltere’de düzenlenen 'Museum+Heritage Awards' kapsamında ‘yılın uluslararası projesi’ seçilmişti, geçen yıl da Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) '2021 Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'Özel Takdir Ödülü'ne layık görülmüştü.

