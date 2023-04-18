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Odunpazarı'nda Müzeler Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı’na gelen ziyaretçilere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehirli vatandaşların da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları müzeleri gezme imkânı sunuyor

18 Nisan 2023 Salı 10:55
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Odunpazarı'nda Müzeler Bayramda Ziyaretçilerini Bekliyor

ESKİŞEHİR - Müzeler, Ramazan Bayramı tatili boyunca sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak.

Müzeleri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Sıcak Cam Atölyesi ve Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi ile Doğan Avcıoğlu Kütüphanesi’ni gezebilecek.

Müzeler, bayramın ikinci gününden itibaren hafta içi 10.00-18.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Odunpazarı Belediyesi
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