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Oregon Filminin Fragmanı Yayınlandı

80’li yıllardan sıra dışı bir günü beyazperdeye yansıtan Oregon’un fragmanı yayınlandı.

04 Nisan 2023 Salı 10:54
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Oregon Filminin Fragmanı Yayınlandı

İSTANBUL- Sinema tarihinde ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal, tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk yönetmenlik deneyimiyle merak uyandıran Kerem Ayan ve Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçirilen Oregon’un fragmanı yayınlandı.

28 Nisan’da sadece sinemalarda vizyona girecek filmin fragmanında Aslı İnandık, Serkan Çayoğlu, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli’den oluşan güçlü oyuncu kadrosu yer aldı. Bir ‘müzik kaseti’ hikayesi etrafında şekillenen ve izleyiciyi alışılmamış bir olay örgüsü içerisine çeken dinamik kurgusuyla Oregon fragmanı, merak uyandırıyor. 80’li yılların toplumsal yaşamından insan panoramaları sunan fragmanda döneme dair kostümler, nostaljik dekorlar ve mizah ögeleriyle harmanlanmış detaylar dikkati çekiyor. Çekimleri üç hafta süren ve post prodüksiyon çalışmaları hız kesmeden tamamlanan Oregon, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.   

Fragmanının yayınlanmasıyla sinemaseverleri heyecanlandıran ‘Oregon’, NuLook Production yapımcılığında 28 Nisan 2023 tarihinde sinemalarda olacak.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Oregon Filmini
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