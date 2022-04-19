Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.524,64
ALTIN
932,55
DOLAR
14,66
STERLİN
19,12
EURO
15,85
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Davulga Belediyesinden İş Makineleri Operatörü alacak
Davulga Belediyesinden İş Makineleri...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4...
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli...

Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 12:25
Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Eskihisar sahilinde arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in müze olarak kullanılan köşkü restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yatırım programına alınan ve 1884 yılında inşa edilen köşk için çalışmalara bu yıl başlanacak.

Arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey'in yaz aylarında konakladığı, Eskihisar sahilindeki köşkü restore edilecek. Planlarını Osman Hamdi Bey'in çizdiği, Fransız mimarisinden özellikler taşıyan ve inşası 1884'te tamamlanan köşkün birçok malzemesi de yurt dışından getirildi. Ölene kadar yaz aylarını köşkte geçiren Osman Hamdi Bey, birçok tablosunu da burada yaptı. 1987'den bu yana müze olarak kullanılan ve içinde Osman Hamdi Bey'in eserlerinin kopyaları, fotoğrafları, eşyaları ve heykellerinin yer aldığı köşkün bazı bölümleri, mevsimsel etkiler nedeniyle zamanla çürümeye başladı. Çatının bir bölümü çürümeye yüz tutarken, dış cephede kullanılan ahşap dekor, motif ve lambalar da hasar gördü. Köşkteki çürüme nedeniyle her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 2 yıl önce restorasyon için kapatıldı.  

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kapatılan müze, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yatırım programına alındı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osman Hamdi Bey evinin tahsisini geçen yıl bakanlığımıza aldık. Restorasyon için çalışmalar başladı. Bu yılki yatırım programımızda iş mevcut. Bu yıl önce restorasyon ardından da yeni teşhiri ve ziyarete açılması için pek yakında çalışmaya başlayacağız" dedi.  

'ATIL GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANIYOR'

Tarihi yapının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Eskihisar Mahallesi'nin muhtarı Tayfun Özcan, restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini dile getirip, "Bu müzenin atıl olduğunu görünce içim parçalanıyor. İnsanlar, Osman Hamdi Bey Müzesi burada, diye geliyor ama kapalı olduğunu görünce üzülüyorlar. Elimizde böyle bir değer ama uzun zamandır burası kapalı. Bizim isyanımız, biraz buna. Burası yapılırsa yerli ve yabancı bir sürü turist gelir. Eskihisar halkı olarak hepimiz seviniriz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osman Hamdi Bey KöşküRestore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTO, Eminönü Yeni Cami’nin 425 yıllık tarihini kitap haline getirdi
İTO, Eminönü Yeni Cami’nin 425 yıllık tarihini kitap haline getirdi
Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde
Mimar Sinan'ın heykeli yeniden Selimiye'nin gölgesinde
Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz
Bakan Ersoy: 124 türbenin, ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans