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Osmaniye'de geleneksel bayram lezzeti kömbe, depremzedeler için pişiriliyor

Osmaniye'de depremzede ev hanımları, Ramazan Bayramı'nda ikram edilmek üzere hazırladıkları geleneksel lezzet kömbeyi kendileri gibi afetten etkilenen vatandaşlar için yapıyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 14:56
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Osmaniye'de geleneksel bayram lezzeti kömbe, depremzedeler için pişiriliyor

OSMANİYE AA- Halk Eğitimi Merkezi'nde aşçılık ve hamur işi kursuna katılan depremzede ev hanımları, imece usulü, bayramların vazgeçilmez tatlısı kömbe hazırlıyor.

Un, şeker, yağ, tahin ve çeşitli baharatları karıştırarak hazırlanan kömbe hamurunu pişiren kadınlar, tatlıları geçici barınma merkezi ve konteyner kentte kalanlara ücretsiz dağıtıyor.

Usta öğretici Ayşe Özbay, AA muhabirine ramazan olması münasebetiyle depremzede vatandaşlara yardım etmek istediklerini ve akıllarına bayram kömbesi yapma fikrinin geldiğini söyledi.

Tüm malzemenin Halk Eğitimi Merkezince karşılandığını aktaran Özbay, şöyle devam etti:

"Halk Eğitimi Merkezi çalışanları olarak depremzedelere destek vermek için çalışıyoruz. Kursumuzda 16 kursiyerimiz var ve günlük 150-200 kişilik kömbe çıkarabiliyoruz. Yapım aşamasından pişirme aşamasına kadar kursiyerlerimizle hep beraber yapıp paketleme aşamasına geçiyoruz. Paketleyip, ambalajlayıp çadır kentlere dağıtımını yapıyoruz."

Özbay, yaşadıkları acıları birbirlerine destek olup dayanışmayla atlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kömbe götürdükleri depremzedelerin çok mutlu olduğunu anlatan Özbay, "İnsanlar ister istemez duygulanıyor. Herkes yakınlarını kaybetti. Ben de yakınlarımı kaybettim. Kız kardeşimi, eşini, 21 yaşında genç bir kızımızı kaybettik. Onların acısını paylaşarak biz de acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Kursumuz iki hafta sürecek ve bu sürede etkinliği yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"İnsanlar mutlu oluyor, seviniyorlar"

Kursiyerlerden Zeynep Yavaş Sakallı da kurstaki kadınlarla depremden etkilenenlere bir nebzede olsa yardım etmek için uğraştıklarını söyledi.

AA

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