Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Çaykara'da TOKİ konutları satılıyor
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Maltepe Üniversitesi'nden araç satışı
Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalesi
Hazine taşınmazlarının satış ve...
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...

Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer (67), son yolculuğuna uğurlandı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
13 Şubat 2022 Pazar 14:41
Oyuncu Cemil Özbayer, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA, (DHA)

Oyunculuğunun yanı sıra pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan usta sanatçı Cemil Özbayer, 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un ölümünü sosyal medyadan duyurduğu Özbayer için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özbayer'ın ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özbayer, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CEMİL ÖZBAYER 

Cemil Özbayer, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer; Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan ders aldı. Konservatuvarda öğrenci olduğu sıralarda Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan Özbayer, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti. 'Bizim Aile', 'Büyük Buluşma', 'Kuşdili', 'Hakkını Helal Et', 'Milat' ve 'Kollama'nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan Özbayer, 2007'de 'Hacı Bayram Veli' ve 2011'de 'Berlin Kaplanı' sinema filmlerinde de yer aldı.

DHA

Son Güncelleme: 13.02.2022 15:15
Anahtar Kelimeler:
Cemil ÖzbayerDevlet TiyatrolarıDTEmekli OyuncuYeni ÇağrıHacı Bayram VeliBerlin Kaplanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sevgililer Günü'nün anlamı yok"
"Sevgililer Günü'nün anlamı yok"
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
CEMALNUR SARGUT:"BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI”
CEMALNUR SARGUT:"BU YAŞADIĞIMIZ KIYAMET ÇAĞI”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans