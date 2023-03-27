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Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi​​​​​​​

Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mart 2023 Pazartesi 09:45
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Oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi​​​​​​​

Istanbul

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.

Köksal Engür

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinemaDiziSeslendirmeİsmail Köksal EngürVefat
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