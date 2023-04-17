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Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, güzel sanatlar fakültelerinden mezun gençleri desteklemek üzere kurguladığı “Pasajda Bir Yıl” projesinin dördüncü döneminde yer alan eserlerden oluşan sergi, Galeri Deniz’de açıldı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 15:32
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Pasajda Bir Yıl Sergisi, Galeri Deniz’de Açıldı

İSTANBUL-  Projede yer alan 9 sanatçının 60 adet eserinden oluşturulan seçki, Prof. Dr. Nedret Sekban küratörlüğünde 14 Nisan 2023 tarihi itibarıyla DenizBank Genel Müdürlüğü’nde yer alan Galeri Deniz’de sanatseverler ile buluştu.

DenizBank ve İyilik İçin Sanat Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen sergi açılış davetine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Aslı Özok, Nedret Sekban, Kenan ve Serpil Yavuz, Handan Aral, Yeşim Ceren Bozoğlu, Tunç Berkman, Merve Mermer, Ece ve Leyla Mizrahi gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Pasajda Bir Yıl Sergisi
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