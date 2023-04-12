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Pera Öğrenme’den Yetişkinler için Sanatçı Atölyeleri

Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları sergileri kapsamında düzenlediği sanatçı atölyelerinde katılımcılar, fotoğraflarla yaratıcı kent haritaları ve renkli kolajlar tasarlıyor, kurguladıkları hikâyeleri kumaşa işleyerek ifade etmenin yöntemlerini deneyimliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:52
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Pera Öğrenme’den Yetişkinler için Sanatçı Atölyeleri

İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme ProgramlarıPaula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları sergileri paralelinde yetişkinlere yönelik sanatçı atölyeleri sunuyor. İstanbul’da yaşayan 11 fotoğraf sanatçısının kente dair güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisinden ilham alan atölyelerde katılımcılara, sergi sanatçılarından Arek Qadrra ve Beste Kopuz eşlik edecek. Mekân hafızası üzerine arşivsel çalışmalar yürüten Qadrra ve Kopuz, katılımcıların kendi İstanbul’larını fotografik imgelerle temsil etmelerine aracı olacak. 

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi kapsamındaki “İlmek İlmek Hikâyeler” sanatçı atölyeleri ise ilhamını serginin en dikkat çeken eserlerinden Ksar El Kebir Savaşı adlı duvar dokumasından alıyor. Sanatçılar Güneş Terkol ve Gözde İlkin’in eşlik edeceği atölyelerde katılımcılar kendi hikâyelerini kumaşlara işleyecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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