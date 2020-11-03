Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
520.202
DOLAR
8.4979
STERLİN
11.0795
EURO
9.9504
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için...
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları uzatıldı
Son Dakika
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları...
Gaziantep’te yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Son Dakika
Gaziantep’te yolcu minibüsü devrildi: 14...
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına...

Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde, ziyaretçilere canlandırma tekniği ile tarihi yolculuk yaptırılacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:08
0 Okunma
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği

ADIYAMAN - Kommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanında tarih yeniden canlandırıldı. Mezar odalarının bulunduğu antik kentte bir mezar odasına içine silikon manken ve iskeletler konulan cam tabutlar yerleştirildi.

Canlandırma tekniği yapılan antik kentin ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Müze Müdürü Mehmet Alkan ile akademisyenler katıldı.

Antik kentte yapılan çalışmaları anlatan akademisyenlerden Kahraman Yağız, "2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ve destekleriyle, Türk Tarih Kurumunun maddi destekleriyle antik kentte kaya mezarlarının bulunduğu alanda canlandırma projeleri gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında bir mezar odasının içine hem silikon manken hem de iskelet şeklindeki gömülme geleneklerini odaya yerleştirdik. Yanlarına ölü gömme geleneklerindeki kullandıkları materyalleri yerleştirerek alanı bir müzeye çevirdik. İnsanlar bu alanları gezerken tamamen boş mezar odalarını geziyorlardı. Dolayısıyla da insanlar zihinlerinde bunları canlandırmakta biraz zorluk çekiyordu. Biz o dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtmak istedik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Perre Antik KentiCanlandırmaZiyaretçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek
Ayvalık'ta Aya Triada Kilisesi restore edilecek
Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti
Oyuncu Hikmet Karagöz vefat etti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi, 3 Aralık'ta açılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans