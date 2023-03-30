Rafadan Tayfa Park Afyon Avm’de Çocuklarla Buluşuyor

AFYON- Minik ziyaretçilerle Park Afyon AVM’de buluşacak olan Rafadan Tayfa; sahne gösterisi, konserler, dijital oyunlar ve karaoke ile bolca eğlendirecek.

Hayri, Akın, Mert, Hale, Sevim ve Kâmil karakterlerinden oluşan Rafadan Tayfa etkinliği,Park Afyon AVM’nin -1’inci katında gerçekleşecek. 3-12 yaş arasındaki tüm çocukların ücretsiz katılacağı gösterim, 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında yapılacak. Afyonkarahisarlı minikler Rafadan Tayfa’nın muhteşem gösterimi, konseri, oyunları ve karaoke şovlarıyla unutulmaz bir hafta sonu geçirecek.

HABER: BURHAN AKDAĞ