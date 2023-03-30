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Rafadan Tayfa Park Afyon Avm’de Çocuklarla Buluşuyor

Çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa, 1-2 Nisan tarihlerinde Ece Türkiye yönetimindeki Park Afyon AVM’deizleyicisiyle bir araya gelecek.

30 Mart 2023 Perşembe 14:35
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Rafadan Tayfa Park Afyon Avm’de Çocuklarla Buluşuyor

AFYON- Minik ziyaretçilerle Park Afyon AVM’de buluşacak olan Rafadan Tayfa; sahne gösterisi, konserler, dijital oyunlar ve karaoke ile bolca eğlendirecek.

Hayri, Akın, Mert, Hale, Sevim ve Kâmil karakterlerinden oluşan Rafadan Tayfa etkinliği,Park Afyon AVM’nin -1’inci katında gerçekleşecek. 3-12 yaş arasındaki tüm çocukların ücretsiz katılacağı gösterim, 13.00, 15.00 ve 17.00 seanslarında yapılacak. Afyonkarahisarlı minikler Rafadan Tayfa’nın muhteşem gösterimi, konseri, oyunları ve karaoke şovlarıyla unutulmaz bir hafta sonu geçirecek.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa
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