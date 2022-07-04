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Reneta Sibel Yolak'a bir ödül daha

BESTECİ GAZETECİ YAZAR  ÖĞRETMEN VE KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI OLAN RENETA SİBEL YOLAK'a BİR ÖDÜL DAHA 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:26
Reneta Sibel Yolak'a bir ödül daha

Ulusal müzik, spor, satranç ve şarkı yarışmalarında aldığı ödüller ve derecelerin yanı sıra, üç uluslararası beste ödülü, tüm dünyadan uluslararası İspanyolca şarkıların yarıştığı ve İspanyolca Eurovision olarak nitelendirilen “Festiladino Şarkı Yarışması”nda iki dünya birinciliği, son on yılın birincilerinin yarıştığı beste yarışmasında bir dünya ikinciliği, İsrail’de Uluslararası Özel Yazar Ödülü, Uluslararası Ladino Şiir Yarışması’nda dünya birinciliği olmak üzere beş uluslararası ödülü bulunan Yolak’a bir ödül de KÜSADER’DEN GELDİ.

Reneta Sibel Yolak, kaleme aldığı bir öykü ile kısa adı KÜSADER olan Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği’nden mansiyon ödülü kazandı.Genç İşadamları Derneği sponsorluğunda organize edilen KÜSADER – Yüreğe Dokunan Kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ konulu yarışmasına ulaştırılan binlerce öykü arasından Reneta Sibel Yolak’ın YETER adlı öyküsü mansiyon ödülüne layık görüldü.

Reneta Sibel Yolak; “başta KÜSADER başkanı olan Gülseren Akdaş Öğretmenim olmak üzere bu yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Tabii ki çok mutlu oldum. Bir kere bu ödül çok anlamlı. Konusu Kadınlar ve “ Yüreğe dokunan Kadınlar Adına İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”

Kadınlar sevgili Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi baş tacımız. Onlar kalkındırılırsa bir ülke kalkınır çünkü çocukları doğuran, çocukları büyüten ve aileyi eğiten anneler yani kadınlarımız. Bu bakımdan bu ödülü alınca çok mutlu oldum ve plaketimi özenle saklıyorum. Gönül ister ki, kadınlar hakettikleri yerde olsunlar “dedi.

Haber:

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
Reneta Sibel Yolaka Bir ödül Daha
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