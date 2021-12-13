Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, yarın toprağa verilecek

MERSİN - MERSİN'deki evinde ölü bulunan ressam, şair ve yazar Lina Nasif'in (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Nasif için yarın cenaze töreni düzenlenecek.



Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, dün Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Nasif, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingirle girdiği evde Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı.



Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirilen Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Nasif için yarın Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde tören düzenlenecek. Nasif'in cenazesi, 'Hoşgörü Mezarlığı' olarak bilinen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.