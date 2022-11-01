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Roma dÃ¶nemine ait lahitten insan kemikleri Ã§Ä±ktÄ±

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 13:39
Roma dÃ¶nemine ait lahitten insan kemikleri Ã§Ä±ktÄ±

BOLU'da, bir inÅŸaatÄ±n bahÃ§e duvarÄ± temeli iÃ§in kazÄ±lan alanda bulunan Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen lahit, Bolu MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde aÃ§Ä±ldÄ±. Lahitten aynÄ± aileden olduÄŸu deÄŸerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gÃ¶zyaÅŸÄ± damlasÄ± ÅŸiÅŸesi Ã§Ä±ktÄ±.

Tepecik Mahallesi'nde bir inÅŸaatÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nÄ±n temeli iÃ§in yapÄ±lan kazÄ±da, 28 Ekim'de iÅŸ makinesi sert bir cisme Ã§arptÄ±. OperatÃ¶r, iÅŸ makinesiyle etrafÄ±nÄ± kazÄ±nca lahit ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalar durdurulup, durumun bildirilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlileri geldi. Ä°ncelemede, Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen lahit, vinÃ§le bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Lahit, incelenmek Ã¼zere aynÄ± gÃ¼n mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

LAHÄ°DÄ°N KAPAÄžI AÃ‡ILDI

Bolu MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esinde bulunan lahidin kapaÄŸÄ± uzman arkeologlar ile birlikte vinÃ§le kaldÄ±rÄ±larak aÃ§Ä±ldÄ±. MÃ¼ze etrafÄ±nda toplanan meraklÄ± vatandaÅŸlar da lahidin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± izledi. Lahidin iÃ§inde bulunan su, Ã¶nce kovalarla dÄ±ÅŸarÄ±ya atÄ±ldÄ±. Daha sonra lahitte aynÄ± aileden olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 3 insana ait kemikler ile gÃ¶zyaÅŸÄ± damlasÄ± ÅŸiÅŸesi Ã§Ä±ktÄ±. Lahitte inceleme sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LahitRoma DÃ¶nemi
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