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Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor

Sabancı Vakfı, deprem bölgesindeki çocukların iyi vakit geçirmesini sağlamak için Sabancı Vakfı Fark Yaratanı uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte Kahramanmaraş’ta etkinlikler gerçekleştiriyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 15:22
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Sabancı Vakfı, Deprem Bölgesindeki Çocuklar İçin Etkinlikler Düzenliyor

İSTANBUL- Depremin ilk anından itibaren bölgenin barınma ve hijyen başta olmak üzere her türlü temel ihtiyacı için desteklerde bulunan Sabancı Vakfı, deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlikler gerçekleştiriyor. 

Sabancı Vakfı Fark Yaratanı uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik kapsamındaki ilk durak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi oldu. Düzenlenen atölyelerde çocuklar, Zahit Mungan ile uçurtma yapımının yanı sıra uçurtma uçurtmayı da öğreniyor. Hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturan çocuklar, etkinlik kapsamında Sabancı Vakfı’nın çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı amaçlayan Papuduk kitaplarının okunduğu kitap okuma seanslarına da katılma imkânı yakaladı.

Programı 12 Nisan’a kadar açıklanan etkinlikler, Elbistan’ın ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde devam edecek. 

Sabancı Vakfı Hatay’da Üç Okul Açılışı Gerçekleştirecek

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren Sabancı Vakfı; Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte başlattığı eğitim seferberliği kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için Hatay’da 23 Nisan, 19 Mayıs ve 21 Haziran’da 3 okulun açılışını gerçekleştirecek.

Yaşanan afetlerin ilk gününden bu yana bölgeye destek sağlayan Vakıf; en acil ihtiyaçlardan biri olan tuvalet sorununun giderilmesi için depremin gerçekleştiği hafta, bölgeye mobil tuvaletler gönderdi. Bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik olarak da Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’da Sabancı adını taşıyan 14 kalıcı eseri (öğrenci yurtları, okullar, spor salonları, kültür merkezleri vb.) geçici konaklama merkezi olarak depremzedelerin kullanımına açtı. 

Destekçi üyesi olduğu Afet Platformu ile koordineli bir şekilde faaliyetlerine devam eden Vakıf, bölgede ihtiyaç dahilindeki depolara gıda ve hijyen ürünleri tedariği, sahadaki ekibin operasyonel ihtiyaçlarına destek sağlanması gibi çalışmalara devam ediyor. Afet bölgesinde çalışmalar yürütebilmek için destek ihtiyaçlarını ileten sivil toplum kuruluşlarına da maddi desteklerini sürdürüyor. 

HABER: METE YILMAZ

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sabancı VakfıSabancı Vakfı Fark Yaratanı Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan
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