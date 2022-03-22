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ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2022 Salı 09:50
ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK

Kitap kurtlarının vazgeçilmezi olan kitapların tarihçesi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarih içerisinde de kitap kurtları vardı, günümüzde de kitap kurtları var, bundan sonra da kitap kurtları olacak.

Kitap okuma sevgisi barutun ateşlenmesine benzemektedir, bir kez ateşlendiği zaman bir daha bu barutun yanması engellenememektedir.

Kitap alan kitap severler birde bu kitaplar yazarı tarafından imzalı olduğu zaman daha coşkulu bir şekilde kitap okumaktadırlar. Ülkemizdeki şehirlerde zaman zaman kitap fuarları düzenlenmektedir ve kitap kurtları bu fuarlara katılmaktadır.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin bu sene 17. Si düzenlenecek olan Ankara Kitap Fuarı’na iştirak edeceğini söyleyerek şu cümlelerle sözlerine devam etti; “18 Mart ile 27 Mart arasında ATO Congresium’da düzenlenecek olan kitap fuarına 25 Mart Cuma günü saat 12 ile 14 arasında bende iştirak edeceğim. Bütün okurlarımı bekliyorum.”

LÜTFİ ŞAHİN 

***

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ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK
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