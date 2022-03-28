ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK ETTİ

Kitaplar kitap kurtları için olmazsa olmazlar içerisinde yer almaktadır. Tarih içerisinde kitaplara aşık insanlar vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kitaplara aşık insanlar olacaktır.

Üreten insanlar kitap okuyan insanlardır. Gelişmemiş toplumlarda teknoloji tüketimi fazla iken gelişmiş toplumlarda kitap okuma oranı daha fazladır.

Ülkemizde zaman zaman kitap kurtları için imza günleri ve kitap fuarları düzenlenmektedir; amaç kitap kurtları ile kitapları ve yazarları buluşturmaktır.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin bu yıl 17. si düzenlenen Ankara kitap fuarına katıldığını belirterek şunları söyledi; “Fuara katılım fazlaydı, kitap kurtlarının gözleri parlıyordu. 25 Mart tarihinde bende kitaplarımı imzaladım. Buna vesile olan tüm büyüklerimize teşekkür ederim.”

LÜTFİ ŞAHİN

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