Şair Rojin Aktaş Altın Melek Ödülünü Aldı!

Yazar ve Şair Rojin AKTAŞ ünlülerin de katıldığı gösterişli gecede ödülünü aldı.

Gelenekselleşen " Altın Melek " ödülleri sahiplerini buldu.Müzik, sinema, futbol, magazin gibi bir çok kategoride 'en iyilerin' ödüllendirildiği Altın Melek Ödül töreninde Rojin AKTAŞ 'a 'Yılın en başarılı yazar şairi' ödülünü almaya hak kazandı.

Bir güzel sözünde şöyle hitap ediyor:

Sen kadınsın ne yapabilirsin dediler:

Güçlüyüm izleyin ve görün dedim,

Başımı dik kaldırarak...

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Nihat İlikcioğlu

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