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“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen “Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu, müzikseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. 18 Nisan Salı günü saat 20.30’da Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahne alacak olan grup; aryalardan şarkılara, tangolardan, türkülere uzanan bir repertuvar sunacak.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:14
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“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi

İSTANBUL- Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen “Salı Resitalleri”, birbirinden kıymetli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Klasik müzik yazarı ve programcısı Serhan Bali’nin sanat yönetmenliğinde her ayın iki salı akşamı düzenlenen Salı Resitalleri’nde; ülkemizin seçkin müzisyenleri yerli ve yabancı bestecilerin klasik müzik eserlerinin yanı sıra; farklı müzik türlerinde bu topraklarda yüzyıllar boyu üretilen zengin birikimi de sahneye taşınıyor.

Rengarenk program

18 Nisan Salı günü saat 20.30’da Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Salı Resitalleri’nin bu haftaki konuğu

ise; son yıllarda hazırladıkları renkli programlar ve verdikleri keyifli konserlerle ses getiren işlere imza atan 3 Bas Grubu. Alanlarında önemli yerlere gelmiş üç seçkin opera sanatçısı olan; Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş’tan oluşan 3 Bas, 18 Nisan akşamı vereceği konserde dinleyenlerine yine rengarenk bir program hazırladı.

HABER: BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Salı Resitallerinin Nisan Ayı Programında 3 Bas Grubu Sahnesi
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