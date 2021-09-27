Şangay’da Türk Film Haftası düzenlendi

2018 yapımı ilk filmi olan Nebula hakkında bilgi veren Tarık Aktaş, “Nebula, başkarakterin açık arazide bir at ölüsüyle karşılaştığı çocukluk anısını merkeze alarak, bu anının, karakterin yaşamı ve iç dünyası üzerinde bıraktığı etkiyi ele alıyor” diye konuştu.

TÜRK FİLM HAFTASINDA YER ALAN DİĞER FİLMLER

Şangay Film Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen film haftası boyunca, dünyada büyük ilgi görmüş, Türk sinemasının gelişiminde büyük rol oynamış ve uluslararası saygın film festivallerinden çok sayıda ödül kazanmış olan Semih Kaplanoğlu’nun “Süt, Yumurta, Bal” üçlemesi, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da”, Metin Erksan’ın “Yılanların Öcü”, Tolga Karaçelik’in “Sarmaşık “ve Tarık Aktaş’ın “Nebula” filmleri Çinli izleyicilerle buluştu.