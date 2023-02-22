Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.097,72
ALTIN
1.114,78
DOLAR
18,88
STERLİN
22,82
EURO
20,07
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...

Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen ve neolitik döneme ait 12 bin yıllık eserler sarsıntıları hasarsız atlattı.

22 Şubat 2023 Çarşamba 15:14
Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine, depremlerin büyük üzüntü yaşattığını, depreme hazırlık noktasında daha önceden hazırladıkları planı hemen devreye aldıklarını söyledi.

Depremden çok kısa bir süre sonra hemen müzeye geldiğini ve görevlilerle kontrollere başladıklarını anlatan Uludağ, şöyle konuştu:

"Güvenlikçi arkadaşlarla beraber koordinasyon içerisinde müzeyi kontrol ettik. Yapılan kontrollerde, müze içerisinde, müze çevresinde bir sıkıntı olmadığını tespit ettik. Özellikle müze salonları ve vitrinleri bizim için çok önemliydi. Salonlar içerisinde, vitrin içerisindeki eserlerde ve depolarda yapılan kontrollerde çok büyük bir sıkıntıya rastlanmadı. Sadece vitrinlerde bulunan pişmiş toprak eserlerden birkaçının çatladığını gördük. Zaten bu eserlerin restorasyonuna da hemen deprem sonrasında müzedeki restoratör arkadaşlarımız tarafından başlandı ve bunların restorasyonu tamamlandı."

Uludağ, müzede neolitik döneme ışık tutan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi, kentin birçok noktasında devam eden kazılarda çıkarılan eşsiz eserlerin sergilendiğini anımsatarak bu eserlerin teşhirinde gösterilen hassasiyet sayesinde depremde herhangi bir zarara rastlanmadığını vurguladı.

Mozaik Müzesi'ndeki eserlerde de bir hasarın oluşmadığını aktaran Uludağ, "Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi 12 bin yıllık eserlere ev sahipliği yapan bir müze. Özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl heykeli Şanlıurfa Müzesi'nde teşhirde bulunuyor. Bu eserler üzerinde yaptığımız incelemelerde, eserlerin depremden dolayı herhangi bir zarar görmediğini tespit ettik." dedi.

Uludağ, tüm müze personelinin görevinin başında olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayının ardından en kısa sürede ziyaretçileri ağırlayacaklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa MüzesiEserlerHasarsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları, yapının depremde hasar görmediğini gösterdi
Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları, yapının depremde hasar görmediğini gösterdi
Gönüllü sokak sanatçıları, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor
Gönüllü sokak sanatçıları, depremzede çocukların travmasını hafifletmeye çalışıyor
Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı
Depremde Hazreti Ukkaşe Türbesi de yıkıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans