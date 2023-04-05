Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.991,85
ALTIN
1.257,22
DOLAR
19,25
STERLİN
24,23
EURO
21,23
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 

Saran Digital Studios (SDS); Entertainment Globalization Assosiation’ın düzenlediği, dublajın Oskar Ödülleri olarak adlandırılan Hermes Awards’da “Best Overall Dubbing in Animation” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:53
0 Okunma
Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 

İSTANBUL- Türkiye’nin en köklü dublaj stüdyolarından Saran Digital Studios (SDS); Netflix içeriği olan Pinokyo adlı filme yaptığı Türkçe dublaj ile Entertainment Globalization Assosiation tarafından bu sene ilk kez düzenlenen yarışmada “Best Overall Dubbing in Animation” kategorisinde ödülün sahibi oldu. EGA üyelerinin tamamına açılan oylamayla yapılan finalin ardından 30 Mart’ta ödüller sahipleriyle buluştu. 

Eğlencenin küreselleşmesine dahil olan profesyonellerin, diller ve kültürler arasında hikayeleri yeniden anlatma sanatını geliştirmek için birlikte çalışabilecekleri bir platform sağlamak için kurulan Entertainment Globalization Assosiation (EGA); bu yıl ilk kez Hermes Awards organizasyonunu gerçekleştirdi. Tüm kategorilerde dizi ve filmlerin dublajlarının ödüllendirildiği etkinlikte SDS, short liste kalan tek firma Türk firma olmuştu. Yine SDS’nin başarılı bir şekilde dublajını yaptığı Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su da oylamaya kalan tek Türkçe içerikti. Animasyon için en iyi dublaj kategorisinde SDS ve Netflix için dublajını yaptığı Pinokyo ödülün sahibi oldu.

Ayrıca organizasyonda “Televizyon Dizisi İçin En İyi Ses Performansı”, “Animasyon Dizisi İçin En İyi Ses Performansı”, “En İyi Yerelleştirilmiş Şarkı” kategorilerinde de ödüller sahiplerine ulaştı. Gecenin sonunda “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ise Jacques Barreau’nun oldu. 

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Best Overall Dubbing In AnimationGuillermo Del Toronun Pinokyosu D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda
Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı
"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor
"Konuşan Yazılar" adlı hüsnühat sergisi Yıldız Holding'de sanatseverleri bekliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans