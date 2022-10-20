Saruhan Bey'in Bizans topraklarÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk mescit, 700 yÄ±l sonra ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±ldÄ±

MANÄ°SA'nÄ±n fethinden sonra Saruhan Bey'in, 1300â€™lÃ¼ yÄ±llarda Bizans topraklarÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk mescit olduÄŸu kanÄ±tlanan Fetih Mescidi, restore edilerek gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 'Hacet Dede TÃ¼rbesi' olduÄŸuna inanÄ±larak, Ã§aput baÄŸlanan harabe yapÄ±, ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda Åžehzadeler ilÃ§esi Manisa Kalesi'nde 'Hacet Dede TÃ¼rbesi' olduÄŸuna inanÄ±lan yapÄ±nÄ±n, tÃ¼rbe olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Spil DaÄŸÄ± eteÄŸinde, Manisa Kalesi surlarÄ± Ã¶nÃ¼ndeki harabe yapÄ±nÄ±n iÃ§erisinde ve dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±nda herhangi bir mezar bulunamadÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarla mihrap ve kubbeye doÄŸru bÃ¶lÃ¼mleri ortaya Ã§Ä±karÄ±lan yapÄ±nÄ±n, 1300â€™lÃ¼ yÄ±llarda Saruhan Bey'in fethettiÄŸi Bizans topraklarÄ±nda yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ilk mescit olduÄŸu kanÄ±tlandÄ±. Saruhan Bey'in Manisa'da yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan tek eser olan Fetih Mescidi'nde, Åžehzadeler Belediyesi'nce rÃ¶lÃ¶ve ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. 2 milyon 147 bin TL'ye mal olan Ã§alÄ±ÅŸmada, harabe yapÄ± restore edilerek,Â gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Fetih Mescidi'nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.



'HALKIMIZIN KULLANIMINA VE Ä°BADETÄ°NE AÃ‡ACAÄžIZ'



Restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Åžehzadeler Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Ã‡elik, "Manisa 1300â€™lÃ¼ yÄ±llarda Saruhan Bey tarafÄ±ndan fethedilmiÅŸtir. Fethin akabinde de Saruhan Bey, Manisa Kalesi'nin iÃ§erisine ilk olarak Fetih Mescidi inÅŸa ettirmiÅŸtir. KalÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Halk bu alana Ã§aput baÄŸlÄ±yordu. Manisa Valimiz YaÅŸar Karadeniz'in Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z Ä°brahim Sudak ile birlikte mescit olduÄŸuna iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu'nca buranÄ±n Fetih Mescidi olduÄŸu tespit edildi. Daha sonra rÃ¶lÃ¶ve ve restorasyon projeleri tamamlandÄ±. Åžehzadeler Belediyesi olarak fethin ardÄ±ndan Manisa'ya yapÄ±lan ilk mescidi, tekrar ayaÄŸa kaldÄ±rmak ve iÃ§erisini namaz kÄ±lÄ±nabilir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilmek iÃ§in restorasyon ihalemizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma BÃ¶lge Kurulu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden ekipler, gelerek deÄŸerlendirmelerde bulunuyor. Restorasyonu konusunda yÃ¶nlendirmede bulunuyorlar. Ä°nÅŸallah 2023 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde daha Ã¶nce halkÄ±n 'Hacet Dede TÃ¼rbesi' diye bildiÄŸi ve Ã§aput baÄŸladÄ±ÄŸÄ±, esasÄ±nda ise Manisa'nÄ±n fethinden sonra ilk yapÄ±lan Fetih Mescidi'ni halkÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±na ve ibadetine aÃ§acaÄŸÄ±z" dedi.



'VEFALI OLMAK, BOYNUMUZUN BORCUDUR'



Mescidi 2023 yÄ±lÄ± Ramazan ayÄ±nda ibadete aÃ§mayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ã‡elik, "EcdadÄ±mÄ±za, tarihimize ve geÃ§miÅŸimize vefalÄ± olmak; boynumuzun borcudur. BugÃ¼n Manisa'da isek, bunu ÅŸÃ¼phesiz Saruhan Bey ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za borÃ§luyuz. Bu noktada ilk yapÄ±lmÄ±ÅŸ mescidin tekrar, aslÄ±na uygun olarak, ibadete aÃ§Ä±lacak olmasÄ±; son derece mutlu etmekte ve duygulandÄ±rmaktadÄ±r. Kesin bir tarih olmamakla birlikte hedefimiz; 2023 yÄ±lÄ± ortalarÄ±nda hatta Ramazan ayÄ±nda burada namaz kÄ±lmayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.