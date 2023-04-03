Savaş Dinçel’in 81. doğum günü sahnede kutlandı

İSTANBUL- İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunda duyurduğu oyunlarını seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Uçurtmanın Kuyruğu da bu oyunlar arasında özel bir yere sahip. Çünkü ustamız Savaş Dinçel’in yazdığı bu oyunu, oğlu, dekor tasarımcısı Barış Dinçel yönetiyor. Barış Dinçel’in üçüncü yönetmenliği olan oyunda, Ali Yoğurtçuoğlu ve Gün Koper rollerinde seyircinin beğenisini kazandı.



Oyunun 1 Nisan gösteriminde, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde, Savaş Dinçel’in doğum günü anısına, oyun sonrasında sahnede bir pasta kesildi. Uçurtmanın Kuyruğu oyunu, sahnede Barış Dinçel ve oğlu Ali Yağmur Dinçel, Uçurtmanın ipi Savaş Dinçel’de, üç kuşak Dinçel’i de sahnede buluşturdu. Bu özel geceye, Dinçel ailesinin yanı sıra, yakın dostu Müjdat Gezen ve Ali Poyrazoğlu, Macit Koper, Naşit Özcan, Tarık Şerbetçioğlu, İlker Ayrık ve sanat, tiyatro camiasından dostları katıldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI

