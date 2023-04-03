‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda

İSTANBUL - Marvel Studios imzasını taşıyan ve günümüz Marvel Sinematik Evreni’nde geçen ‘Secret Invasion’ adlı diziden yeni fragman paylaşıldı. 21 Haziran’dan itibaren sadece Disney+’ta izleyicileriyle buluşacak olan dizide, Nick Fury (Samuel L. Jackson), şekil değiştiren bir grup Skrull tarafından Dünya’nın gizlice işgal edildiğini öğrenir. Fury, Dünya’da kendine bir hayat kuran Everett Ross, Maria Hill ve Skrull Talos gibi müttefiklerine katılarak büyük bir savaşın içinde kendini bulur. Yaklaşan Skrull istilasını engellemek ve insanlığı kurtarmak için birlikte zamana karşı soluksuz bir yarış içine gireceklerdir.

Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği ve alışılmış Marvel renkli dünyasından daha karanlık, aksiyon dolu bir evrenin kapılarını aralayan ‘Secret Invasion’ın yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman ve Don Cheadle yer alıyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI