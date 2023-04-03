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‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda

Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Martin Freeman, Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle… Yıldız isimlerden oluşan kadroya sahip ve ilk fragmanından itibaren büyük heyecan yaratan ‘Secret Invasion’dan yeni bir tanıtım yayınlandı

03 Nisan 2023 Pazartesi 17:11
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‘Secret Invasıon’ 21 Haziran’da Karşımızda

İSTANBUL - Marvel Studios imzasını taşıyan ve günümüz Marvel Sinematik Evreni’nde geçen ‘Secret Invasion’ adlı diziden yeni fragman paylaşıldı. 21 Haziran’dan itibaren sadece Disney+’ta izleyicileriyle buluşacak olan dizide, Nick Fury (Samuel L. Jackson), şekil değiştiren bir grup Skrull tarafından Dünya’nın gizlice işgal edildiğini öğrenir. Fury, Dünya’da kendine bir hayat kuran Everett Ross, Maria Hill ve Skrull Talos gibi müttefiklerine katılarak büyük bir savaşın içinde kendini bulur. Yaklaşan Skrull istilasını engellemek ve insanlığı kurtarmak için birlikte zamana karşı soluksuz bir yarış içine gireceklerdir. 

Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği ve alışılmış Marvel renkli dünyasından daha karanlık, aksiyon dolu bir evrenin kapılarını aralayan ‘Secret Invasion’ın yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosunda Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman ve Don Cheadle yer alıyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Secret Invasıon
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