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Şeker Bayramı da, okul ara tatili de TOD’la rengarenk!

Nisan ayı, TOD ORIGINALS içerikleri, Türkiye’de ilk kez gösterilecek yepyeni filmler ve bir solukta izlenen dizilerle rengarenk! 15-23 Nisan tarihlerine denk gelen okul ara tatili ve Şeker Bayramı’nda da gözünüz TOD’da olsun.

31 Mart 2023 Cuma 09:58
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Şeker Bayramı da, okul ara tatili de TOD’la rengarenk!

İSTANBUL- TOD, Nisan ayında 9 Emmy ödüllü ve Bill Hader'in başrolünde yer aldığı “Barry” adlı kara komedi dizisinin beklenen final sezonunu, yönetmenliğini Mike Burns’ün üstlendiği ve Bruce Willis’i veda ettiği sinema kariyerinde son kez aksiyon sahnelerinde izleyeceğimiz “Son Çıkmaz (Wrong Place)” filmini, 2015 yılında başlayan ‘Jurassic World’ üçlemesinin son halkası olan “Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion)” filmini ve meşhur Variety dergisinin “2022 Yılının En İyi Korku Filmleri” listesine aldığı “Siyah Telefon (The Black Phone)” adlı filmi, TV’de ilk kez izleyicileriyle buluşturacak. Nisan ayında “İtiraf Et Acar Hafiye (Confess, Fletch)”, “Girme Kanıma (Let The Wrong One In)”, “Yalnız Olmayacaksın (You Won’t Be Alone)” gibi çok konuşulan filmlerin Türkiye’deki ilk gösterimleri de TOD’da gerçekleşiyor. 

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şeker Bayramı Da
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