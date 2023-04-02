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Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, depremzedeler için yardım konserleri vermeye devam ediyor.

02 Nisan 2023 Pazar 11:55
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Senfoni Orkestrasından Büyüleyici Konser

ESKİŞEHİR- Müzikseverlerle buluşmaya devam eden Senfoni Orkestrası depremzedeler için yardım konserlerine bir yenisini daha ekledi. Besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura konuk şef olarak sahnede yer alırken genç ve yetenekli piyanist Can Çakmur solist olarak sahne aldı. C.Saint-Saens’in 5. Piyano Konçertosunu başarıyla icra eden Çakmur, dinleyicileri adeta büyüledi. Uzun alkışlardan sonra bis olarak F.Chopin’in Fantasie Impromtu eserini başarıyla seslendiren sanatçı bravo nidalarıyla sahneden uğurlandı.

      Konserin devamında Senfoni Orkestrası kıymetli iki Türk bestecinin eserlerini seslendirdi. Orkestra şefi Tura, kendi bestesi Türk Dansları 2. Süit’i yönetti. Sonrasında Amerika’da akademisyenlik yapan, kompozisyon (bestecilik), etnomüzikoloji ve orkestra şefliği alanlarında çalışan Münir Nurettin Beker’in Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı için bestelediği 100.yıl Senfonisi’nin Dünya Prömiyeri yapıldı. Dinleyicinin oldukça beğenisini toplayan eserler ayakta alkışlandı.

      Gelecek programda Terennüm İyilik Korosu şef Ahmet Baran’ın yönetiminde ayni yardım konseri verecek. Birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği konser 7 Nisan Cuma akşamı müzikseverlerle buluşacak.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası
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