Sevinç Çiftci'nin Solo Sergisi Mayıs Ayında

İSTANBUL- Figüratif resmin dikkat çeken ve önemli temsilcilerinden sanatçı Sevinç Çiftci’nin “Aynı Elma, Yeni Dünya” isimli solo sergisi, Galeri Diani ev sahipliğinde 6 Mayıs 2023 tarihinde açılıyor. Yapıtlarında birey-zaman-toplum ilişkilerine dair temalara öncelik verdiğini bildiğimiz sanatçı Sevinç Çiftci yine yapıtlarında sorgulamaya devam ederek bu kez “bireyin kendini onarma” süreçlerini konu ediyor.

Sevinç Çiftci, “Algımızı zorlayan, kontrolümüzü aşan büyük bir yeryüzü gerilimine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, öznel bellek deneyimlerimi kolektif olana işaret etmek için araçsallaştırmayı seçtim” diyor.

Kimi resimlerinde “yaralı bir maskülen”, eril’e ait kırılganlığı öne çıkarmak istercesine belirirken, gözü kapalı otoportrelerde ise düzenin tümden reddine dayalı bir arzuyu hissettiriyor.

HABER: MERVE ELÇİ