Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.093,76
ALTIN
1.246,36
DOLAR
19,38
STERLİN
24,11
EURO
21,25
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Sevinç Çiftci'nin Solo Sergisi Mayıs Ayında

Son yıllarda adından sıkça söz edilen, figüratif yapıtlarında birey-zaman-toplum konularıyla dikkat çeken sanatçı Sevinç Çiftci, ‘AYNI ELMA YENİ DÜNYA’ Solo Sergisi İle 6 Mayıs - 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Galeri Diani’de!

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:20
0 Okunma
Sevinç Çiftci'nin Solo Sergisi Mayıs Ayında

İSTANBUL- Figüratif resmin dikkat çeken ve önemli temsilcilerinden sanatçı Sevinç Çiftci’nin “Aynı Elma, Yeni Dünya” isimli solo sergisi, Galeri Diani ev sahipliğinde 6 Mayıs 2023 tarihinde açılıyor. Yapıtlarında birey-zaman-toplum ilişkilerine dair temalara öncelik verdiğini bildiğimiz sanatçı Sevinç Çiftci yine yapıtlarında sorgulamaya devam ederek bu kez “bireyin kendini onarma” süreçlerini konu ediyor.

Sevinç Çiftci, “Algımızı zorlayan, kontrolümüzü aşan büyük bir yeryüzü gerilimine tanıklık ettiğimiz bu dönemde, öznel bellek deneyimlerimi kolektif olana işaret etmek için araçsallaştırmayı seçtim” diyor.

Kimi resimlerinde “yaralı bir maskülen”, eril’e ait kırılganlığı öne çıkarmak istercesine belirirken, gözü kapalı otoportrelerde ise düzenin tümden reddine dayalı bir arzuyu hissettiriyor. 

HABER: MERVE ELÇİ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi
“Salı Resitalleri”nin Nisan ayı programında; 3 Bas Grubu sahnesi
Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi: Geleceğin Kahramanı
Yeşil bir dünya bilinci için çizgi hikâye serisi: Geleceğin Kahramanı
Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor
Yaz mevsimi, muhteşem konserlerle başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans