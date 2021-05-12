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Sezen’den sonra Gülben şarkısı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:12
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Sezen’den sonra Gülben şarkısı

Haber: Sedat Kaya

Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısına hazırladığı club versiyonla iddialı bir çıkış yakalayan Uriel, yeni projesiyle de ses getirecek. Uriel bu kez Gülben Ergen’in yorumuyla hafızalara kazınan “Masum” şarkısının club versiyonuyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

90’lı yılların ünlü isimlerinden Uriel, 30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yaptı. Hayranı olduğu Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısını cover’layan sanatçı, imza attığı club versiyonla müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Uriel, üçüncü projesi için de vakit kaybetmeden kolları sıvadı.

2008’DE GÜLBEN SÖYLEDİ

Uriel, üçüncü single’ı için söz ve müziği Altan Çetin’e ait “Masum” şarkısını seçti. 2008 yılında Gülben Ergen’in seslendirdiği şarkı, bu kez club versiyonuyla dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

FARKLI BİR SOUND

“Masum”un en sevdiği şarkılardan biri olduğunu söyleyen Uriel, “Gerekli izinleri alabildiğimiz için mutluyum. ‘Kaybolan Yıllar’ın ardından ‘Masum’u da farklı bir sound’la dinleyicilerimize sunacağız. Bu yeni single beni çok heyecanlandırıyor” dedi. “Masum” çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sezenden Sonra Gülben şarkısı
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