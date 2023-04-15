Simav'da 97 yıllık okul binasındaki kent müzesi ilçenin tarihini yansıtıyor

Kütahya

Simav Hükümet Konağı'nın 1911'de yanması nedeniyle boş kalan arsaya Kaymakam Cavit Bey zamanında 1925'te ilçe halkı tarafından imece usulüyle yapımına başlanan okul tamamlanarak 1926'da eğitim öğretime açıldı.

Hisarardı Mahallesi'nde inşasında Macar ve Bulgar ustaların da çalıştığı, Cumhuriyet'in ilk eğitim kurumlarından biri olan ve dönemin mimarisini yansıtan Osmanbey İlk Mektebi uzun yıllar öğrenci yetiştirdi.

Osmanbey İlkokulu olarak anılan eğitim yuvası, Simav'da 17 Şubat 2009'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bu nedenle eğitim öğretim veremez duruma geldiği için öğretmen ve öğrencileri başka okullara nakledildi.

Adını, Kurtuluş Savaşı'nda Simav'a giren müfrezenin komutanı Yüzbaşı Osman Arif Bey'den alan okulun kent müzesine dönüştürülmesine karar verildi.

Simav Belediyesine 2010'da tahsis edilen tarihi bina, onarım ve düzenlemelerin ardından 2018'de Kent Müzesi niteliğiyle ziyarete açıldı.

Müzede, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilçe halkının yaşantısından izleri barındırmasının yanı sıra bazı arkeolojik eserler bulunuyor.

"Arkeolojik buluntuları da sergiliyoruz"

Simav Belediyesi Kent Müzesi'nin sorumlusu Tahir Tomata, AA muhabirine, müzede yaklaşık 1000 parçanın bulunduğunu, sergilenen her eserin ise bir anısının olduğunu söyledi.

Bu yapının etnografya müzesi statüsünde olduğunu belirten Tomata, "Müzemizde arkeolojik buluntuları da sergiliyoruz. Müzemizdeki odalar konseptlere göre sınıflandırıldı. Arkeolojik Oda, Milli Mücadele Odası, Esnaf Odası, Yaşam Kültürü Odası ve Ekonomik Hayat Odası bulunuyor." dedi.

Tomata, sergilenenlerin çoğunun manevi değeri yüksek eserler olduğunu dile getirdi.

Müzenin her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini anlatan Tomata, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı esnasında subayımız Sabit Eren'in hayatının kurtulmasını sağlayan cebindeki mermi isabet eden sigara tabakası müzemizin Milli Mücadele Odası'nda sergileniyor. Bu eser en çok ilgi gören, manevi değeri yüksek eserlerin başında bulunuyor. Yine taş baskı Kur'an-ı Kerim, kültürümüzü yansıtan mezar taşlarımız, çeşitli dönemlerden günümüze gelen Osmanlı, Lidya, Roma, Bizans ve Cumhuriyet dönemi paralarımız, el dokuması halılarımız en nadide eserlerimizden."

Tahir Tomata, müzenin ücretsiz gezilebildiğini aktardı.

Ziyaretçilerden Haktan Özel de müzeyi çok beğendiğini, Kurtuluş Savaşı'nda bir subayın hayatını kurtaran sigara tabakasının kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Adem Erken ise ilkokulu bu tarihi binada okuduğunu, müze halini gezdikten sonra çocukluk dönemlerinin aklına geldiğini belirtti.