"Simülasyon" bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL AA- Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 7 film vizyona girecek.

Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell'in başrollerini paylaştığı "Hayalet Suikastçi" gerilim ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jesse Atlas'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Valmora liderliğindeki özel bir askeri grup, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat eder. Ancak gizli bir görev sırasında bir ajan öldürülünce, sorumluyu adalete teslim etmek için eski seçkin bir asker programa gizlice sızar."

"Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur"

Fantastik bir macerayı beyaz perdeye taşıyan "Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasında Onur" filminin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant, Chloe Coleman ve Daisy Head yer aldı.

Rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması olan yapım, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikayesine odaklanıyor.

Senaryosunu Michael Gilio, John Francis Daley ve Jonathan Goldstein'ın kaleme aldığı filmi, John Francis Daley ve Jonathan Goldstein birlikte yönetti.

"Simülasyon"

April Mullen'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Simülasyon"da Robbie Amell, Jordana Brewster, Sam Worthington ve Simu Liu rol aldı.

Bir bilim kurgu hikayesini beyaz perdeye taşıya Kanada yapımı filmin konusu şöyle:

"Kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurur. Ancak SIM ve onun gibi zeki programlar insanlara karşı başkaldırıp özgürlüğünü elde etmeyi planlamaktadır. SIM'leri ve onların ölümcül planlarını durdurmak üzere Ajan Kessler görevi devralır."

"Produkty 24"

Michael Borodin'in yönetmenliğini üstlendiği "Produkty 24", Rusya'da yasadışı göçmen olarak çalışan Muhabbet'in yaşadığı zulme karşı verdiği mücadeleyi işliyor.

Türkiye, Almanya ve Rusya ortak yapımı filmin başrollerinde Zukhara Sanzysbay, Lyudmila Vasilieva ve Tolibjon Suleymanov oynuyor.

"Mitat"

Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest'in rol aldığı Süleyman Arda Eminçe'nin yönettiği "Mitat", sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.

"Gizemli Ada Mençuna"

Bora Onur'un yönettiği, Şahin Irmak, Masal Günay ve Öykü Günay'ın oynadığı "Gizemli Ada Mençuna", bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması ve bunu deneyimlemek üzere 10 çocuğun bir adaya davet edilmesi sonrası gelişenler olayları işliyor.

"Gasp"

Mohsen Rabiei'nin yönettiği yerli korku filmi "Gasp"ın oyuncu kadrosunda Nergis Odzak, Sercan Boztepe ve Beyzanur Önispir rol aldı.